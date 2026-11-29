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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da katıldığı İl Divan Kurulu Toplantısı'nda ekonomi ve vatandaşların geçim şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret belirleme süreci yaklaşırken partisinin yeni dönem için ücret önerisini açıklayan Erbakan, rakamı 60 bin lira olarak duyurdu.

İşverenlerin bu miktarı tek başına karşılamakta zorlanabileceği yönündeki değerlendirmelere değinen Erbakan, devletin de maaş ödemesine doğrudan katkı sağladığı bir sistem kurulmasını istedi.

“BİR MAAŞ DEVLETTEN, BİR MAAŞ İŞVERENDEN”

Önerisini somut rakamlarla anlatan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Refah Partisi olarak açıkça çağrımızı yapıyoruz, asgari ücretin 60 bin lira seviyesine çıkarılması lazım. 'Efendim işveren bunun altından kalkamaz.' İşveren kalkamazsa bir maaş devletten, bir maaş işverenden sistemini hayata geçirin.”

Erbakan, önerdiği modelin ayrıntısını ise şöyle açıkladı:

“30 bin lira işveren maaş versin asgari ücret diye, 30 bin lira da devlet versin ve asgari ücret 60 bin lira olsun.”

KAYNAK OLARAK FAİZ VE KAMU İSRAFINI GÖSTERDİ

Devletin üstleneceği 30 bin liralık katkının nasıl karşılanabileceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, bütçedeki bazı harcama kalemlerine dikkat çekti.

Faiz ödemeleri, belirli holdinglere sağlandığını savunduğu vergi muafiyetleri ve kamudaki israf harcamalarının azaltılması gerektiğini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

“Faize verdiğiniz, imtiyazlı holdinglerden vergi muafiyeti adı altında almadığınız ve israfa harcadığınız trilyonlardan parayı kurtarın, getirin.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE 60 BİN LİRA ÇAĞRISI

Fatih Erbakan, açıklamalarında yalnızca çalışanların ücretlerine değil, emeklilerin gelirlerine de değindi. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine eşitlenmesi gerektiğini savunan Erbakan, emeklilerin de mevcut ekonomik koşullarda geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Erbakan'ın önerisinin hayata geçirilmesi halinde hem asgari ücretin hem de en düşük emekli aylığının 60 bin liraya yükseltilmesi hedefleniyor.