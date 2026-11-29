İtalyan sinemasının dünyaca tanınan yüzü Monica Bellucci, Marakeş Film Festivali kapsamında düzenlenen ustalık sınıfı buluşmasında 2015 yapımı "Spectre" filmiyle James Bond serisinde rol aldığı günleri anlattı. Bellucci, o dönem 50 yaşında olduğunu ve serinin tarihinde bu yaşta Bond kadını canlandıran ilk oyuncu olduğunu hatırlattı.

YÖNETMENİN TEKLİFİNİ AKTARDI

Filmin yönetmeni Sam Mendes'in perdede olgun bir kadın görmek istediğini söyleyen Bellucci, teklifi şu sözlerle aktardı: "Bana, 'Bak, şaşırtıcı, biraz devrimci olacak güçlü ve sıra dışı bir rolüm var' dedi." Oyuncu, bu fikri harika bulduğunu belirterek "50 yaşındaydım ve daha önce hiç 50 yaşında bir Bond kadını görmemiştim" dedi.

Habertürk'ün aktardığına göre Bellucci, "Spectre" ile Emir Kusturica'nın "On the Milky Road" filminin aynı döneme denk gelmesini kariyerinde bir dönüm noktası olarak gördüğünü anlattı: "Birdenbire iki çok güçlü rolüm oldu. Bu iki film, bir oyuncu için kolay olmayan 50 yaşına girme sürecini atlatmama yardımcı oldu."

MALENA'NIN YILDIZI YAŞ ALMAYI ANLATTI

"Malena", "Matrix" devam filmleri ve "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" gibi yapımlarla tanınan, kariyeri boyunca Giuseppe Tornatore, Francis Ford Coppola, Gaspar Noé ve David Lynch gibi yönetmenlerle çalışan Bellucci, yaşı ilerledikçe kendisine gelen rollerin de değiştiğini söyledi. Oyuncu, "Vücudumuz bizim çalışma aracımızdır. Dolayısıyla araç değişir ve buna bağlı olarak roller de değişir" ifadesini kullandı.

Bellucci, geçmişte 40 yaşını aşan kadın oyuncuların ne kadar yetenekli olursa olsun kariyer yapmakta zorlandığını, bugün ise bunun değiştiğini dile getirdi. Bu yolu açan isimler arasında Susan Sarandon, Judi Dench, Jamie Lee Curtis ve Meryl Streep'i sayan oyuncu, Streep için "O çok korkusuz ve inanılmaz" dedi.

KADIN YÖNETMENLERE DİKKAT ÇEKTİ

Son yıllarda kadın yönetmenlerle daha sık çalıştığını anlatan Bellucci, Alice Rohrwacher, Rebecca Miller, Kaouther Ben Hania ve Léa Mysius'u örnek gösterdi. Gençliğinde sette bu kadar çok kadın yönetmen, senarist ve teknik ekip üyesi bulunmadığını söyleyen oyuncu, "Tamamen yeni bir şeye tanık oluyoruz" diye konuştu.