Monica Bellucci 50 yaşında Bond kadını olmasını anlattı! Yönetmenin teklifini ilk kez açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Marakeş Film Festivali'ndeki ustalık sınıfında Spectre filmiyle 50 yaşında Bond kadını olmasını ve yaşla birlikte değişen rollerini anlattı.
- Monica Bellucci, 2015 yapımı "Spectre" filminde 50 yaşında rol alarak James Bond serisinde bu yaşta Bond kadınını canlandıran ilk oyuncu oldu.
- Bellucci, yönetmen Sam Mendes'in kendisine perdede olgun bir kadın göstermek istediğini belirterek "güçlü ve sıra dışı" bir rol teklif ettiğini aktardı.
- Bellucci, "Spectre" ile Emir Kusturica'nın "On the Milky Road" filminin aynı döneme denk gelmesini 50 yaşına girme sürecini atlatmasına yardımcı olan bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
İtalyan sinemasının dünyaca tanınan yüzü Monica Bellucci, Marakeş Film Festivali kapsamında düzenlenen ustalık sınıfı buluşmasında 2015 yapımı "Spectre" filmiyle James Bond serisinde rol aldığı günleri anlattı. Bellucci, o dönem 50 yaşında olduğunu ve serinin tarihinde bu yaşta Bond kadını canlandıran ilk oyuncu olduğunu hatırlattı.
YÖNETMENİN TEKLİFİNİ AKTARDI
Filmin yönetmeni Sam Mendes'in perdede olgun bir kadın görmek istediğini söyleyen Bellucci, teklifi şu sözlerle aktardı: "Bana, 'Bak, şaşırtıcı, biraz devrimci olacak güçlü ve sıra dışı bir rolüm var' dedi." Oyuncu, bu fikri harika bulduğunu belirterek "50 yaşındaydım ve daha önce hiç 50 yaşında bir Bond kadını görmemiştim" dedi.
Habertürk'ün aktardığına göre Bellucci, "Spectre" ile Emir Kusturica'nın "On the Milky Road" filminin aynı döneme denk gelmesini kariyerinde bir dönüm noktası olarak gördüğünü anlattı: "Birdenbire iki çok güçlü rolüm oldu. Bu iki film, bir oyuncu için kolay olmayan 50 yaşına girme sürecini atlatmama yardımcı oldu."
MALENA'NIN YILDIZI YAŞ ALMAYI ANLATTI
"Malena", "Matrix" devam filmleri ve "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" gibi yapımlarla tanınan, kariyeri boyunca Giuseppe Tornatore, Francis Ford Coppola, Gaspar Noé ve David Lynch gibi yönetmenlerle çalışan Bellucci, yaşı ilerledikçe kendisine gelen rollerin de değiştiğini söyledi. Oyuncu, "Vücudumuz bizim çalışma aracımızdır. Dolayısıyla araç değişir ve buna bağlı olarak roller de değişir" ifadesini kullandı.
Bellucci, geçmişte 40 yaşını aşan kadın oyuncuların ne kadar yetenekli olursa olsun kariyer yapmakta zorlandığını, bugün ise bunun değiştiğini dile getirdi. Bu yolu açan isimler arasında Susan Sarandon, Judi Dench, Jamie Lee Curtis ve Meryl Streep'i sayan oyuncu, Streep için "O çok korkusuz ve inanılmaz" dedi.
KADIN YÖNETMENLERE DİKKAT ÇEKTİ
Son yıllarda kadın yönetmenlerle daha sık çalıştığını anlatan Bellucci, Alice Rohrwacher, Rebecca Miller, Kaouther Ben Hania ve Léa Mysius'u örnek gösterdi. Gençliğinde sette bu kadar çok kadın yönetmen, senarist ve teknik ekip üyesi bulunmadığını söyleyen oyuncu, "Tamamen yeni bir şeye tanık oluyoruz" diye konuştu.