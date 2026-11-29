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KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Pabuç Dere ile Karadeniz birleşti, deredeki bazı tekneler battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasında bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz'de etkili olan fırtınada dalga yüksekliği zaman zaman 4-5 metreyi buldu. Karadeniz ile beldenin içinden geçen Pabuç Dere'nin birleşmesi nedeniyle birçok balıkçı teknesi sulara gömüldü. Balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler de batma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar, Pabuç Dere'deki teknelerini güvenli alana çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı