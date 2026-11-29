Manavgat'ta ineği ölünce ağıt yakan kadına Afyon'dan inek geldi! Mektubu torunu okuduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uzun süredir baktığı ineği ölünce gözyaşları içinde ağıt yakan Hapa Dönek'e, Afyonkarahisar'dan bir hayırsever aile 6 aylık gebe bir inek gönderdi. Kapalı kasa kamyonetle evine getirilen ineğe 'Sarı Maya' adını veren yaşlı kadın, aileden gelen mektubu torunu okurken duygulu anlar yaşadı.
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ineğinin ölümü ardından ağıt yakan Hapa Dönek'e Afyonkarahisar'dan bir hayırsever aile tarafından inek hediye edildi.
- İnekle birlikte gönderilen ve torunu İlyas Bahar'ın okuduğu mektupta, gönderilen ineğin 6 aylık gebe olduğu belirtildi.
- Hapa Dönek yeni ineğine 'Sarı Maya' adını verdi.
İNEK KAMYONETLE KAPISINA GETİRİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uzun süredir baktığı ineğinin ölümünün ardından ağıt yakarak gözyaşı döken Hapa Dönek'e, Afyonkarahisar'dan hayırsever aile tarafından inek hediye edildi. Kapalı kasa kamyonete yüklenerek Hapa Dönek'in evine kadar getirilen inek kendisine teslim edildi.
MEKTUPTA 'SEN BİR DAHA HİÇ AĞLAMA' DENİLDİ
Hapa Dönek'e inekle birlikte gönderilen mektubu torunu İlyas Bahar (20) okudu. "Afyonkarahisar'dan evlatların olarak ellerinden öper, selam ve dualarımızı göndeririz. Sen bir daha hiç ağlama, üzülme" ifadelerine yer verilen mektupta, "Allahuteala birini alır birini verir. Bizim anneannemiz, babaannemiz bu dünyadan erken göçtü. Biz seni onların yerine koyduk. Rabbim sana sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Ahırımızdan senin oradaki arazi ve ahır şartlarına en uygun ineğimizi seçip gönderdik. 6 aylık da gebedir. İnşallah yavrusu bereketiyle gelsin, ahırını doldursun. Sana yoldaş, sırdaş ve arkadaş olsun. Sen bizlere dua et yeter. Bu vatanın evlatları hep senin yanında. Ellerinden öperiz" denildi.
YENİ İNEĞİNE SARI MAYA ADINI VERDİ
Hayırsever vatandaşların gönderdiği mektup okururken duygusal anlar yaşayan Hapa Dönek, yeni ineğine 'Sarı Maya' adını verdi. Başından ayrılmadığı ineğini sürekli okşayan Hapa Dönek, "Sarım benim de morum benim. Güzel kızım da güzel kızım. Kızımın yerine de geldi güzel kızım" diyerek mani okudu. Hapa Dönek daha sonra ineği ahırına koydu.