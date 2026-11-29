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Gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki köşesinde bugün aktardığı kulis bilgilerine göre, Sinem Dedetaş ile YENİ Parti arasındaki ilişkilerde ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Cezaevinde bulunan 7 belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmasına rağmen CHP'de kalmayı tercih eden Dedetaş'ın partisinden ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor. Dedetaş'a yakın 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesinin de YENİ Parti'ye katılmadığı biliniyor.

Ancak son dönemde yaşandığı öne sürülen gelişmeler, iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da gerildiğine işaret ediyor.

Dedetaş'ın, aralarında YENİ Parti İBB Grup Başkanı Ülkü İnan'ın da bulunduğu bazı milletvekilleri ve belediye yöneticilerinin randevu taleplerini hastalık gerekçesiyle geri çevirdiği iddia edildi.

BU HAFTA KRİTİK GÖRÜŞME YAPILABİLİR

YENİ Parti yönetiminin, Dedetaş ile yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığı gidermek amacıyla bu hafta harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Parti yönetiminin Dedetaş'a bir temsilci göndermeyi planladığı, görüşmenin taraflar arasındaki ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

Söz konusu görüşmede anlaşmazlığın çözülememesi halinde Dedetaş ile YENİ Parti arasındaki siyasi bağların tamamen kopabileceği ileri sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NU EVİNDE AĞIRLAMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Dedetaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlaması da daha önce siyasi tartışmalara neden olmuştu.

18 Kasım'da gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan Dedetaş ile bir araya gelmişti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Dedetaş'ın moralinin iyi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, görevine dönmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından Dedetaş'ın YENİ Parti ile ilişkileri yeniden tartışma konusu olurken, ziyaret nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler de gündeme gelmişti.

90 GÜN TUTUKLU KALDIKTAN SONRA EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026'da tutuklanan Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yaklaşık 90 gün cezaevinde kalan Dedetaş hakkında 29 Ekim 2026'da ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verilmişti.

Avukatı Akın Atalay'ın yaptığı tahliye başvurusunun ardından cezaevinden çıkan Dedetaş'ın görevinden uzaklaştırılması ve ev hapsi tedbiri devam ediyor.

Öte yandan Dedetaş'ın siyasi geleceğine ilişkin kulislerde konuşulan son iddialar hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi