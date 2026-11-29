Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pakistan'da yaşanan sıra dışı tıbbi vaka, bilim dünyasının da dikkatini çekti. Daha önce bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan 10 yaşındaki erkek çocuk, yaklaşık 10 gündür devam eden karın ağrısı, hafif ateş ve açıklanamayan kilo kaybı şikâyetleriyle hastaneye başvurdu.

Çocuğun yapılan muayenesinde karnında hassasiyet ve hafif şişlik belirlendi. Bunun üzerine yapılan ultrason incelemesinde, karnının sol üst bölümünde yaklaşık 8,5 x 10,4 x 11,1 santimetre boyutlarında kitle benzeri bir yapı tespit edildi.

The People'ın haberine göre doktorlar, kitlenin yapısını ve çevresindeki organlarla ilişkisini incelemek için bilgisayarlı tomografi çekti. Görüntülerde yaklaşık 10 x 11 x 14 santimetre büyüklüğündeki kitlenin içerisinde yağ dokusu, dişe benzeyen yoğun kireçlenmeler ve kısmen oluşmuş bir cenin iskeleti bulunduğu görüldü.

AMELİYATTA OMURGA, KOL VE BACAK YAPILARI ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleme sonuçlarının ardından doktorlar, kitlenin son derece nadir görülen “fetüs içinde fetüs” (Fetus in Fetu) vakası veya teratom adı verilen bir tümör olabileceğini değerlendirdi.

Ameliyat kararı alınan çocuk, cerrahi müdahale için ameliyathaneye alındı. Doktorlar, karın boşluğunu açarak ince bağırsağın başlangıç bölümüne yakın mezenter dokusunda yer alan, büyük damarlarla komşu ve çevresindeki dokulara yapışık bir kitleyle karşılaştı.

Kitledeki kistik bölüm boşaltıldıktan sonra altındaki yapıda cenini andıran oluşumlar görüldü. Ameliyat sırasında kol ve bacakları andıran uzuvlar, saç ve tırnak yapıları seçilebildi. Ayrıca elle yapılan incelemede belirgin bir omurga yapısı tespit edildi.

Doktorlar, bu bulguların gelişimini tamamlayamamış bir ikize işaret ettiğini değerlendirdi. Kitle, çevresindeki dokulardan dikkatlice ayrılarak kapsülüyle birlikte tamamen çıkarıldı.

500 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR

Tıp literatüründe “Fetus in Fetu” olarak adlandırılan durum, oldukça nadir görülen doğumsal bir anomali olarak biliniyor. Bu vakada tek yumurta ikizlerinden birinin erken embriyonik gelişim sırasında diğerinin vücudunda sıkışıp gelişimini sürdüremeyen bir yapı olarak kalması söz konusu.

Yaklaşık 500 bin canlı doğumda bir görüldüğü belirtilen bu durum, çoğunlukla bebeklik veya erken çocukluk döneminde teşhis ediliyor. Bu nedenle 10 yaşındaki bir çocukta tespit edilmesi vakayı daha da sıra dışı hale getirdi.

Fetüs içinde fetüs vakalarında gelişimini tamamlayamayan ikiz, diğer bebeğin vücudunda kitle şeklinde bulunabiliyor. Ancak bu oluşum canlı veya yaşayabilir bir bebek değil. Teratom adı verilen, saç, kemik ve diş gibi farklı dokuları içerebilen tümörlerle karıştırılabildiği için kesin teşhis önem taşıyor.

KESİN TEŞHİS KONULAMADI, ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

Ameliyatla kitle tamamen çıkarılmasına rağmen patolojik inceleme yapılamaması nedeniyle tanı kesinleştirilemedi. Bilimsel vaka raporunda, çıkarılan dokunun laboratuvara ulaşmadan önce uygun şekilde muhafaza edilememesi nedeniyle histopatolojik incelemenin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Bu nedenle doktorlar, görüntüleme ve ameliyat sırasında elde edilen bulguların fetüs içinde fetüs tanısını desteklediğini ancak ileri derecede farklılaşmış bir teratom ihtimalinin tamamen dışlanamadığını kaydetti.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ihtiyacı olmayan çocuk, iyileşme sürecinin tamamlanmasıyla 27 Haziran 2026'da, hastaneye yatırılmasından 11 gün sonra taburcu edildi.

12 Ağustos'taki ilk kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen çocuğun, 3 Eylül'de yapılan telefon görüşmesinde de herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı aktarıldı. Yaklaşık 10 haftalık takip sürecinde iyi olduğu belirtilen çocuk için doktorlar, olası komplikasyonların ve tekrar oluşum riskinin izlenmesi amacıyla uzun süreli takip önerdi.

Vaka, 4 Kasım 2026'da Case Reports in Pediatrics adlı bilimsel dergide yayımlandı. PEOPLE dergisi de 28 Kasım'da yayımladığı haberle sıra dışı vakayı kamuoyuna duyurdu.