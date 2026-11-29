Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

''KAZANMAK ÖNEMLİ''

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kazanmak önemli. Özellikle geldiğimiz günden beri gördüğümüz bazı durumlar var. Değişmesini istediğimiz şeyler ve değişen şeyler var. Böyle karşıt planları yüksek bir maçta kazanmak önemli. Üç gün önce bir maç oynadık. Her takımın planı var, bu ligde kazanmak kolay değil. Serkan Hoca, Erzurumspor'da iyi iş çıkarıyor. Dünyanın en organize takımları bile bu 5'li oyuna karşı çözüm bulmakta zorlanıyor." dedi.

"İLK YARIDA OYUN HANTALLAŞTI"

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Golü bulsak ilk yarıda maç açılacaktı. İlk 20-25 dakikada gol bulamayınca oyun hantallaştı. Kalemize gelmediler ilk yarıda ama ikinci yarı golü bulunca oyun rahatladı. Oyun genişleyince beklerimizi içeride konumlandırdık ve gol geldi." ifadelerini kullandı.

''ÇOK İHTİYACIMIZ VAR''

En önemlisinin kazanmak olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Mutlu olduğum yerler fazla, gelişmesini beklediğim yerler var. Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulama çabaları takdire şayan. Çok ihtiyacımız var kazanarak devam etmeye. Fenerbahçe her kulvarın sonuna kadar zorlayıcısı ve talibi olmak durumunda. Oyuncularımı tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

"DAHA REAKSİYONEL BİR FENERBAHÇE BEKLİYORUM"

Oyuncularından beklentilerini de anlatan Emre Belözoğlu, "Top bize gelince daha koşucu, daha reaksiyonel beklediğim bir Fenerbahçe var. Bazı yerlerde bunu yaptık. Hızlı kazandığımız yerler var topu. Karşıt planları yüksek bir maçtan sonra bu maç oyuncular için de kolay değildi. Sezonun beklenenin altında gitmesi, oyuncuların tedirginliğini de getiriyor. Oyuncularım bunu yenebilir, kaliteleri var. Keskin olmamız gereken yerlerde ilk yarıda değildik, ikinci yarı daha keskindik." şeklinde konuştu.

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