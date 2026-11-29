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AKSARAY'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildal'ı (31) otomobilinde tabancayla öldürüp, cesediyle polis merkezine giderek teslim olan Necati Doğanay (39), tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal, evine gelen sevgilisi Necati Doğanay'ın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Doğanay, Yeşildal'ı, Pınar Mahallesi'nde oturan annesine götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine Rabia Yeşildal, Doğanay ile evden çıkıp otomobile bindi. Necati Doğanay, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla Yeşildal'a ateş etti. Başından vurulan Yeşildal, hayatını kaybetti.

Necati Doğanay, Yeşildal'ın cansız bedeninin içinde olduğu otomobille polis merkezine gidip teslim oldu. Doğanay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rabia Yeşildal'ın cesedi ise incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yeşildal, dün Karkın köyünde toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necati Doğanay ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı