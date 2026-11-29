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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı.

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI HAREKET

Fenerbahçe Kulübü, erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan özel çalışmalara imza attı.

TÜRK İŞARET DİLİ PARMAK ALFABESİ TASARIMLI FORMA

Bu kapsamda Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, formalarının arkasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle gösterildiği özel tasarımlarla sahaya çıktı. Tasarımlar, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’nin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı.

Karşılaşmada giyilen özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.

Kaynak: AA