Türkiye şehirlerini uğurluyor! Gözyaşları sel oldu

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAMAN İÇİN NİĞDE'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Enver Yaman için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ ER GÜLTEKİN İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi.

UZMAN ÇAVUŞ ÜZÜM'E KAYSERİ'DE TÖREN

Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Üzüm'ün cenazesi İncedere köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Üzüm'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Göktaş, şehit Üzüm'ün oğluna sarılarak başsağlığı diledi. Şehit Üzüm'ün yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, bir yakını ise komutanlara seslenerek, "Ümit öldü ancak ümitler ölmez" dedi.

7 YAKINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

Öte yandan 25 Mart 2017 tarihinde Nalçık Bulvarı üzerinde 38 E 4730 plakalı otomobil ile 41 BD 308 plakalı ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit Ümit Üzüm'ün akrabası Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm (20) hayatını kaybetmişti.

SÖZLEŞMELİ ER ÖZKANLI İÇİN AKSARAY'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı için Aksaray'da cenaze töreni düzenleniyor. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılıyor.

SÖZLEŞMELİ ER UYANIK İÇİN BİTLİS'TE TÖREN

Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlanıyor. Ersan Merkez Camii'nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ İÇİN ORDU'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi için Ordu'da cenaze töreni düzenleniyor.