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Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı Haber Videosunu İzle
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu'nun nikah töreni Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Davutoğlu'nun törene davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nikaha katılmazken, siyaset dünyasından çok sayıda isim törende yer aldı.

  • Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle evlendi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Davutoğlu'nun davetine rağmen nikah törenine katılmadı.
  • Nikah törenine Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Hüseyin Çelik, Mahmut Arıkan, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel katıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oğlunun nikah törenine davet etmişti. Soruşturma sürecinin hemen ardından gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer almaması dikkat çekti.

DAVUTOĞLU ERDOĞAN'I NİKAHA DAVET ETMİŞTİ

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, bugün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikah töreni İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören öncesinde dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oğlunun nikahına davet ettiği aktarılmıştı.

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Siyasi gündemde geniş yer bulan bu gelişmenin ardından düzenlenen nikah töreni de dikkatle takip edildi.

ERDOĞAN NİKAH TÖRENİNE KATILMADI

Gözlerin çevrildiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yer almadı. Davutoğlu'nun davetine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katılmaması dikkat çekti.

SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM TÖRENDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmadığı nikah töreninde siyaset dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Törene Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Hüseyin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel gibi siyasetin önde gelen isimleri katıldı. 

Kaynak: Haberler.com
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