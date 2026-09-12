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"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan da tanıtım töreninde konuştu

'İyilik var' platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan da tanıtım töreninde konuştu Haber Videosunu İzle
'İyilik var' platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan da tanıtım töreninde konuştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan “İyilik Var” dijital platformunu hayata geçirdi. Platform için düzenlenen özel ödül törenine Bilal Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacak yeni bir adım geldi. “İyilik Var” adı verilen dijital platform, gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi.

“İYİLİK VAR” PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarına yönelik yeni bir dijital platformu kullanıma sundu. “İyilik Var” adı verilen platform, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı hedefliyor. Bakanlığın hayata geçirdiği sistemle gönüllülük faaliyetleri dijital bir platform üzerinden bir araya getirilecek. Projenin odağında, yardım etmek isteyen gönüllüler ile desteğe ihtiyaç duyan kişilerin buluşturulması yer alıyor.

Törende konuşan Bilal Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Özellikle ünlülülerimiz. Toplumun önünde bulunan kişilerin kendilerinin örnek oluşlarıyla bunun çoğaltılmasına ihtiyaç var. Buradaki şöhretli isimlere teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını istiyorum." 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com
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