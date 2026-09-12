Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 5-1'lik skorla kazandı.

ÇORUM FK SAMSUN'DA COŞTU

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, henüz 1. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Samsunspor bu gole 5. dakikada Tomasson ile yanıt verse de Çorum FK fırtınası dindirilemedi. Mücadelede 10 ve 15. dakikalarda sahneye çıkan Cengiz Ünder, kaydettiği üst üste iki golle takımını farka taşıdı. Mücadelenin son bölümlerinde de üstünlüğünü koruyan Çorum FK, 69. dakikada Kyziridis ve 71. dakikada yeniden Ramirez’in fileleri havalandırmasıyla sahadan 5-1 galip ayrıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Farklı skorla kaybeden Samsunspor taraftarı maçın başından sonuna kadar takımlarına ve yönetimlerine karşı çeşitli protestolarda bulundu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum FK, puanını 7’ye çıkardı. Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Süper Lig’in önümüzdeki haftasında Çorum FK sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına konuk olacak.