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Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti

Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti.

  • Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Çorum FK maçını Çorum FK 5-1 kazandı.
  • Çorum FK'nın gollerini 1. ve 71. dakikalarda Ramirez, 10. ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder, 69. dakikada Kyziridis kaydetti; Samsunspor'un tek golü 5. dakikada Tomasson'dan geldi.
  • Çorum FK puanını 7'ye çıkarırken Samsunspor 4 puanda kaldı; gelecek hafta Çorum FK Alanyaspor'u konuk edecek, Samsunspor Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 5-1'lik skorla kazandı.

ÇORUM FK SAMSUN'DA COŞTU

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, henüz 1. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Samsunspor bu gole 5. dakikada Tomasson ile yanıt verse de Çorum FK fırtınası dindirilemedi. Mücadelede 10 ve 15. dakikalarda sahneye çıkan Cengiz Ünder, kaydettiği üst üste iki golle takımını farka taşıdı. Mücadelenin son bölümlerinde de üstünlüğünü koruyan Çorum FK, 69. dakikada Kyziridis ve 71. dakikada yeniden Ramirez’in fileleri havalandırmasıyla sahadan 5-1 galip ayrıldı. 

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Farklı skorla kaybeden Samsunspor taraftarı maçın başından sonuna kadar takımlarına ve yönetimlerine karşı çeşitli protestolarda bulundu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum FK, puanını 7’ye çıkardı. Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Süper Lig’in önümüzdeki haftasında Çorum FK sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına konuk olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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