Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Sincar'da PKK ile bağlantılı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın tamamen hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Ezidi Davası İttifakı heyeti ile Sincar Direniş Birlikleri yöneticilerini kabul etti. Zeydi görüşmede yaptığı konuşmada, Sincar'da PKK yanlısı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını ifade etti. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı ve güvenliğinin sağlanması açısından temel olduğunu belirtti. Zeydi, silahların teslim edilmesi kararının devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ulusal karar birliğinin korunması ve güvenlik alanındaki çoklu güç merkezlerinin sona erdirilmesi kapsamında alındığını söyledi. Irak hükümetinin terör örgütü PKK ile bağlantılı Sincar Direniş Birlikleri ve Kadın Birlikleri mensuplarının haklarını güvence altına alacağını belirten Zeydi, gerekli şartları taşıyanların yasal çerçevede Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini ifade etti. Zeydi, devletin kontrolü dışında herhangi bir güvenlik veya askeri gücün varlığına izin vermeyeceklerini vurgulayarak Sincar'ın çatışmaların yaşandığı bir bölge haline gelmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Irak Başbakanı ayrıca Ezidi vatandaşların 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi, yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün sağlanması ve Sincar'ın yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Zeydi, Sincar'ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki durumunu incelemek, ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli çözümleri geliştirmek üzere üst düzey bir komite kurulmasını da istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı