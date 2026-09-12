Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından ilçede meydana gelen kavgaya ilişkin açıklama:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece'de 4 kişinin gözaltına alındığı kavganın mezhepsel veya etnik nedenlerle meydana geldiğine ilişkin herhangi bir somut bulguya rastlanmadığını, olayın araç park edilmesi nedeniyle başladığının değerlendirildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 Eylül'de saat 11.35 sıralarında Ulus Mahallesi Kaya Sokak'ta araç parkı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı belirtildi.

Olayda bazı kişilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı anlatılan açıklamada, "Devamında taraflardan İbrahim Çırban ile Oktay Çolak ve Adem Çolak arasında yaşanan olayın akabinde tarafların olay yerinden ayrıldıkları, İbrahim Çırban ve beraberindeki şahısların Oktay Çolak ile Adem Çolak'ın ikamet adresine gittikleri, burada şahıslara ait araçlara zarar verdikleri ve ikamete taş ve sopa attıkları yönünde karşılıklı beyanlarda bulunulmuştur. Ayrıca, olay sırasında ikamete kaçan şahıslardan birinin kimlik bilgileri belli olmayan bir şahıs olduğu yönünde bilgi edinilmiş olup, konuya ilişkin gerekli araştırma ve tespit işlemleri tahkikat kapsamında yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında tarafların müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı, kamera ve tanık araştırması yapıldığı, doktor raporlarının dosyaya eklendiği ve gerekli tespit işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayla ilgili Oktay Çolak, Adem Çolak, İbrahim Çırpan ve Ümit Bayram'ın gözaltına alındığı, şüphelilerin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın basına yansıyan bazı haberlerde mezhepsel ve etnik nedenlere dayalı olarak meydana geldiği yönünde değerlendirmelere yer verilmişse de mevcut aşamada tarafların alınan beyanları, olayın oluş şekline ilişkin elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tahkikat kapsamında, olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanılmamıştır. Mevcut tespitlere göre olayın, taraflar arasında araç park edilmesi hususunda başlayan tartışmanın devamında karşılıklı fiziki müdahaleye dönüşmesi şeklinde meydana geldiği değerlendirilmiştir."

Açıklamada, şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, hakimliğe sevk edilen 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA