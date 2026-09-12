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Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Alkollü kadın sürücü tutuklandı

Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Alkollü kadın sürücü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Alkollü kadın sürücü tutuklandı
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Bursa’da ters yöne girdikten sonra durdurulan, sonrasında polislere mukavemet gösterip basın mensubuna tüküren ve sanatçı olduğunu iddia eden alkollü kadın sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Bursa'da ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü Büşra A., polise mukavemet gösterip basın mensubuna tükürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Büşra A.'nın kan testinde 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi, yaklaşık 250 bin TL ceza kesildi ve otomobili trafikten men edilerek bağlandı.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan Büşra A.'nın erkek arkadaşı H.A. serbest bırakıldı.

Bursa'da ters yöne girdikten sonra durdurulan, sonrasında polislere mukavemet gösterip basın mensubuna tüküren alkollü kadın sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

250 BİN TL CEZA YEDİ, ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bursa'da ters yönde ilerlerken durdurulduktan sonra polise direnen, gazetecilere tüküren ve anayola fırlayan Büşra A.'nın yapılan kan testinde 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 250 bin TL ceza kesilen trafik magandası Büşra A.'nın otomobili de trafikten men edilerek bağlandı.

Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Büşra A. idaresindeki otomobil ters şeritte ilerlemeye başladı. 

POLİSE DİRENP GAZETECİYE TÜKÜRDÜ

Bunun üzerine polis ekipleri aracı durdurdu. Çılgına dönen Büşra A., polis ekiplerine mukavemet göstererek görevini yapan basın mensubuna da tükürdü.

 

TRAFİK MAGANDASI TUTUKLANDI

Yaşanan olaylar üzerine alkollü kadın sürücü Büşra A. ile erkek arkadaşı H.A., karakola götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büşra A. tutuklanırken, H.A. ise serbest bırakıldı.

SANATÇI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü, kendisine müdahale eden polislere ses sanatçısı olduğunu iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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