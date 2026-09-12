Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi

Mersin’de şeftali üreticileri, artan maliyetler ve düşen alım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Kilogram maliyeti 15 lirayı bulan şeftalinin tüccarlar tarafından 10, meyve suyu fabrikaları tarafından ise 5 liraya alındığını belirten üreticiler, tepkilerini hasat şenliğinde dile getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise üreticilere “5 liradan fazlasına almıyorlarsa satmayın. Gerekirse götürüp dereye dökün” tavsiyesinde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız

Mersin’in önemli şeftali üretim merkezlerinden Toroslar ilçesinde düzenlenen Güzelyayla Şeftali Hasat Şenliği, bu yıl da düşük fiyatların gölgesinde gerçekleşti. Yaz-kış bahçelerinde emek veren üreticiler, ürünlerini maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Üreticiler, kilogramı yaklaşık 15 liraya mal olan şeftalinin tüccarlar tarafından 10 liraya, meyve suyu fabrikaları tarafından ise 5 liraya alındığını belirtti.

“ÇİFTÇİ CAN ÇEKİŞİYOR”

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, şenlikte yaptığı konuşmada üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. 2026 yılında birçok tarım ürününün para etmediğini belirten Yılmaz, şeftali üreticisinin de maliyetlerini karşılayamadığını ifade etti.

Yılmaz, “Bir kilo şeftalinin üretim maliyeti 15 TL. Çiftçi ölüyor, çiftçi can çekişiyor. Devlet üreticisine sahip çıkmak zorundadır” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

“SATMAYIN DEREYE DÖKÜN"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, düşük alım fiyatlarına tepki gösterdi ve tartışmalı bir tavsiyede bulundu.

Şeftalinin 15 yıl önce de meyve suyu fabrikalarına yaklaşık 5 liradan satıldığını, ancak o dönemde ekmeğin 1 lira olduğunu hatırlatan Yıldız, üreticinin alım gücünün yıllar içinde ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Üreticilere ürünü ucuzdan satmayıp gerekirse dereye dökme tavsiyesinde bulunan Yıldız şöyle konuştu:

“Meyve suyu fabrikaları 5 liradan fazlasına almıyor mu? Satmayın. 100 kilo meyve satsan 500 lira eder. 2 tane tantuni yiyemezsin 500 liraya. Satmayın. Götürüp dereye dökün. Kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkmak zorundayız.”

ÜRETİCİLER FABRİKA İSTİYOR

Şenliğe katılan üreticiler ise etkinlik nedeniyle belediyeye teşekkür ederken, asıl gündemlerinin düşük fiyatlar olduğunu vurguladı.

Üreticiler, bölgede meyve suyu fabrikası kurulmasını ve alım piyasasında tekelleşmenin önüne geçilmesini istedi. Şeftalinin maliyetinin altında satılmasının sürdürülemez olduğunu belirten üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek için yeni pazarların oluşturulması gerektiğini ifade etti.