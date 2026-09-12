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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin 46'ncı yılında bir mesaj yayımladı. Darbeyi "ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak" olarak niteleyen Erdoğan, o dönemde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları hala yürekte hissettiklerini belirtti. Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
  • Erdoğan, 12 Eylül'ü 'ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak' olarak nitelendirdi.
  • Erdoğan, 'Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, darbe döneminde yaşananların hafızalardaki yerini koruduğunu vurgulayarak, "12 Eylül Askeri Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE KURULAN BİR TUZAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül'ü "ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak" olarak niteleyerek, darbenin insanımıza yaşattıklarının asla unutulmayacağını belirtti.

"BİR DAHA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan mesajını, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.

Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.

Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."

12 EYLÜL 1980'DE NE OLDU?

12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren komutasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Darbeyle TBMM ve hükümet feshedildi, siyasi partiler kapatıldı, siyasi faaliyetler yasaklandı. Dönemde yüz binlerce kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında idam cezası verildi ve bu cezaların bir bölümü infaz edildi.

Darbe yönetiminin hazırlattığı 1982 Anayasası, 7 Kasım 1982'de yapılan halk oylamasında kabul edilerek yürürlüğe girdi. Metin, temel hak ve özgürlüklere getirdiği sınırlamalar ve darbecilere yargı bağışıklığı tanıyan Geçici 15. madde nedeniyle yıllarca eleştirildi. Söz konusu madde, 2010 anayasa değişikliği referandumuyla kaldırıldı; bu düzenlemenin ardından açılan davada Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya yargılandı.

Kaynak: Haberler.com
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