Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti, isim tartışmasıyla gündemde. Fatih Atik'in aktardığı kulis bilgisine göre Yenilik Partisi'nin itirazı sonrası "Yeni Parti" adıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yeni bir süreç başladı.

YENİ PARTİ'NİN ADI İÇİN BAŞVURU

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yeni Parti'nin ismiyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Atik'in aktardığına göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Yeni Parti" ile kendi partisinin adı arasındaki benzerlik nedeniyle Yargıtay'a başvurdu. Yenilik Partisi'nin itirazının ardından isim konusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gündemine taşındı.

"SİZ BU ADI KULLANAMAZSINIZ"

Fatih Atik, Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti'ye yönelik tutumunu şu sözlerle aktardı: “Yenilik Partisi Genel Başkanı Yargıtay’a başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay, Yeni Parti’ye bu ismi kullanamayacağını söyledi.” Atik, açıklamasının devamında, “Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye dedi ki siz bu adı kullanamazsınız. Yenilik Partili Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay Yeni Parti’ye ‘bu adı kullanamazsınız’” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com