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Rizespor, 10 kişi kalmasına rağmen kazandı

Rizespor, 10 kişi kalmasına rağmen kazandı
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, ikinci yarının tamamında eksik oynadığı mücadelede Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, 2-0 kazandı.

RİZESPOR MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

Maça yüksek baskı ile başlayan Recep Uçar'ın yönettiği Karadeniz ekibi, 21. dakikada Ali Sowe’nin attığı golle öne geçti.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

İlk yarı sonlarına doğru 44. dakikada Mihaila’nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Rizespor, sayısal dezavantaja rağmen savunmasını bozmadı.

SON SÖZÜ EMRECAN SÖYLEDİ

İkinci yarıda kalesini iyi savunan Rizespor, mücadelenin 090+2'nci dakikasında Emrecan Bulut’un kaydettiği golle skoru 2-0’a taşıdı.

RECEP UÇAR'IN EKİBİ 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 9’a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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