Haberler

Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın seyir halindeki su tankerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme aracı sevk edildi. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulunurken sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal 'haftalık tatil' kararı

Yargıtay'dan emsal 'haftalık tatil' kararı
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor

Öncekileri unutun! Dev zam geliyor, 100 TL sınırına dayanacak
Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akını

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2.600 metrede ziyaretçi akını
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'de topa vuramıyordu! Yeni takımında kral oldu
Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada

Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada