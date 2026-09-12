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Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına sinkaflı küfürler eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı.

TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan fenomen Semih Varol, gözaltına alındı.

POLİSE HAKARETİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine küfürler savurdu. Skandalın ardından polis ekipleri harekete geçti. Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol'un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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