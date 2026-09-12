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Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temas: İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temas: İranlı mevkidaşı ile görüştü
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Bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde Ankara ile Tahran arasında kritik bir telefon trafiği gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, devam eden müzakere süreci ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar masaya yatırıldı.

Bölgede gerilimin sürdüğü bir dönemde Ankara ile Tahran arasında diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen temaslar ve müzakere süreci değerlendirildi. İki bakan, bölgedeki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgedeki çatışmalar ve enerji sevkiyatına ilişkin riskler nedeniyle uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DA KONUŞULDU

Fidan ve Arakçi'nin görüşmesinde Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar da ele alındı. Fidan, bir gün önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde de bölgedeki gelişmeleri ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları değerlendirmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını kınadı ve bölgesel gerilimin daha fazla tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

Görüşme, Türkiye'nin bölgede devam eden diplomatik temasları kapsamında gerçekleşti.

Kaynak: AA
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