Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklama, 6’sı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Aralarında gazeteci Selahattin Günday’ın da bulunduğu 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise farklı adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi.

3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından gazeteci Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürerken, tutuklama taleplerinin gerekçelerine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan için de yalnızca yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk kararı verildi.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DOSYA YENİDEN AÇILDI

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

O dönem yürütülen soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandırılmıştı. Ancak takipsizlik kararının 26 Ağustos 2026'da kaldırılmasıyla dosya yeniden soruşturma konusu oldu.

Yeni soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelenmesi için özel bir ekip oluşturuldu ve daha önceki süreçte değerlendirilen delillerin yanı sıra yeni bulgular da incelemeye alındı.

KOZİNOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmanın dikkat çeken adımlarından biri de feth-i kabir işlemi oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin yeniden değerlendirilmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla mezarı açıldı.

Mezardan alınan kemik ve toprak örnekleri ile diğer numunelerin, cezaevi kamera kayıtları, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte inceleneceği belirtildi.

Söz konusu incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.