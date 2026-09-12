Haberler

Devrek’te araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Devrek’te araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Bartın'a zeytin yağı götüren Mustafa Bildir idaresindeki 10 AVM 776 plakalı tırın frenleri boşalması sebebiyle Başlarkadı Esrük Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın istinat duvarına çarpması sonucunda araç sürücüsü Mustafa Bildir hayatını kaybederken, 24 yaşındaki oğlu Anıl Bildir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede babanın yaşamını kaybettiği oğlunun da yaralandığını tespit ettiler. Yaralı 112 sağlık Ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler

Genç anne karnındaki bebeğiyle katledildi!
Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı

Savaş giderek şiddetleniyor! Füze taşıyan onlarca araç böyle vuruldu
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

Acılı aileden kiracı hakkında olayın seyrini değiştirecek sözler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek