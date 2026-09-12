Şirketlerin satış görüşmeleri sürüyordu: Pusula Portföy Başkanı Muhammet Yarız’ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülen Yarız’ın, Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a geçtiği iddia edildi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı iddiaya göre Yarız, Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a geçti. Yarız’ın telefonunu ofisinde bıraktığı ve yapılan incelemeler sonucunda Yunanistan’da olduğunun belirlendiği iddia edildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yarız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca mal varlığı ve hesaplarına tedbir konulduğu öne sürüldü. Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi makamlarca ayrıntılı bir açıklama ise henüz kamuoyuna yansımadı.

Gelişmeler, Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu şirketlerine devrine yönelik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde yaşandı.

PUSULA PORTFÖY'DEN KAP AÇIKLAMASI

Pusula Portföy tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları hatırlatılarak, tarafların planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Şirket, kamuoyuna yansıyan son gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları açısından herhangi bir değişiklik oluşturmadığını ifade etti.

“DEVİR SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

KAP açıklamasında, Tera Grubu'nun Pusula Grubu'nu devralma sürecine ilişkin stratejik değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, planlanan pay devir işleminin tamamlanmasının ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki uzun vadeli büyüme ve faaliyet çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğü belirtilirken, süreçle ilgili önemli gelişmelerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Yarız’ın yurt dışına çıktığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin soruşturmanın sonucu ve resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.