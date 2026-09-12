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Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor
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Fenerbahçe'nin de devrede olduğu transfer sürecinde tercihini Galatasaray'dan yana kullanan Can Armando Güner, sarı-kırmızılılarda beklediği forma şansını bulamadı. Genç futbolcunun yaşadığı durum nedeniyle transfer kararından pişmanlık duyduğu ve ocak ayında düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmak istediği belirtildi.

  • Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kadroya alınmadı ve Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer bulamadı.
  • Can Armando Güner, ocak ayında Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmak istiyor ve Süper Lig veya Almanya 2. Bundesliga seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.
  • Can Armando Güner'in menajeri, kiralık sözleşmesine belirli bir dakika veya maç oynama şartı ekletmeyi planlıyor.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer olan Can Armando Güner'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği gündeme geldi. Genç futbolcunun yeterli süre alamaması nedeniyle devre arasında ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de devreye girmesine rağmen Galatasaray'ı seçen Can Armando'nun kararında teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmelerin ve kendisine verilen sözlerin etkili olduğu belirtildi.

HİÇBİR LİG MAÇINDA KADROYA GİREMEDİ

Adını Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'dan alan Can Armando, sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlandı. Genç futbolcu, bu sezon Galatasaray'ın geride kalan hiçbir lig karşılaşmasında kadroya alınmadı. Can Armando ayrıca Şampiyonlar Ligi kadrosunda da kendisine yer bulamadı. Okan Buruk'un genç futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına da izin vermediği ifade edildi.

SPORTING MAÇINDA 61 DAKİKA OYNADI

Can Armando'nun süre aldığı karşılaşmalardan biri Sporting'in 19 yaş altı takımıyla oynanan mücadele oldu. Genç futbolcu bu karşılaşmada 61 dakika sahada kaldı. Düzenli forma giyme hedefiyle Galatasaray'a gelen Can Armando'nun mevcut durumda A takım kadrosuna dahi girememesi nedeniyle transfer kararından pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR

Can Armando'nun önceliğinin ocak ayında Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmak olduğu belirtildi. Genç oyuncunun düzenli süre alabileceği Süper Lig veya Almanya 2. Bundesliga seçeneklerini değerlendirmek istediği aktarıldı.

SÖZLEŞMEYE OYNAMA ŞARTI

Oyuncunun menajerinin ise aynı sorunun yeni takımında da yaşanmaması için kiralık sözleşmesine belirli bir dakika veya maç oynama şartı ekletmeyi planladığı ifade edildi. Böylece genç futbolcunun düzenli süre alması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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