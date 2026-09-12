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Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu Haber Videosunu İzle
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gündüz vakti yerleşim alanına kadar inen domuz sürüsü, binaların bahçelerinde yiyecek ararken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, bir kez daha yerleşim yerine indi. Bu kez Türkmen Mahallesi'ndeki sokak aralarında serbestçe dolaşan domuz sürüsü, çevredeki vatandaşlarda ise tedirginliğe sebep oldu.

KONTEYNERLERDE YİYECEK ARADILAR

Görüntülerde, sokak aralarına kadar gelen yaban domuzlarının bina bahçelerinde ve çöp konteynerlerinde yiyecek aradığı görüldü. Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, domuz sürüsünün yakınından geçerken tedirginlik yaşarken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yerleşim yerlerinde sıklıkla görülmeye başlanan yaban domuzları nedeniyle mahalle sakinleri yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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