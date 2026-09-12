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Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı

Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı Haber Videosunu İzle
Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı
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Yemen ordusu, Husilere ait olduğu ve silah, mühimmat, füze ile askeri teçhizat taşıdığı belirtilen onlarca tırı hava saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı. Ordunun açıklamasına göre El-Muha'dan başkent Sana'ya doğru ilerleyen tırlar Taiz'in kuzeyinde vurulurken, Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

  • Yemen ordusu, Taiz'in kuzeyindeki 60. Cadde'de Husilere ait silah, mühimmat ve füze taşıyan onlarca tırı hava saldırılarıyla hedef aldı.
  • Saldırıya uğrayan tırların Taiz'e bağlı El-Muha kentinden başkent Sana'ya doğru ilerlediği belirtildi.
  • Husiler, dün Taiz'in batısında ilerleme sağlayarak Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kenti ile limanının kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yemen ordusu, Husilere ait silah, mühimmat ve füze taşıyan onlarca tırı hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Taiz'in kuzeyindeki 60. Cadde'de Husilere ait onlarca tırı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, silah, mühimmat, füze ve askeri teçhizat taşıdığı belirtilen tırların, saldırı sırasında Taiz iline bağlı El-Muha kentinden başkent Sana'ya doğru ilerlediği kaydedildi.

Husilerden saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

HUSİLER MUHA'NIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

Husiler, dün Taiz'in batısında ilerleme sağladıklarını ve Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kenti ile limanının kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bunun ardından Yemen ordusu, daha önce ilan ettiği ve El-Muha kenti ile çevresini kapsayan bölge içindeki alanlara hava saldırıları düzenlemeye başladığını duyurmuştu.

Ordu ayrıca sivillere, ikinci bir duyuruya kadar bazı yolları kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.

YEMEN'DE CEPHE HATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ

Yemen'de son günlerde sahadaki kontrol haritasında değişiklikler yaşanırken, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar da arttı.

Taraflar arasındaki çatışmalar, yıllar süren görece sakinliğin ardından Temmuz 2026'nın başından itibaren yeniden şiddetlendi.

Kaynak: AA
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