Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor
Düğün töreninde eşinin yanına gelip konuşan kadını fark edince kıskançlık krizine giren gelinin paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan genç kadın, paylaşımına "Kendi düğününde eşini kıskanan ilk gelin ben olabilirim" notunu düştü.
Düğün salonunda kaydedilen ve kısa sürede çok sayıda izlenme alan görüntülerde, bir gelinin nikah veya eğlence sırasında eşinin yanına yaklaşarak sohbet eden kadını fark ettiği anlar yer aldı.
"KENDİ DÜĞÜNÜNDE..."
Durumdan rahatsız olduğu gözlenen ve kıskançlığını gizleyemeyen gelin, o anları sosyal medya hesabından "Kendi düğününde eşini kıskanan ilk gelin ben olabilirim" notuyla paylaştı.
Kaynak: Haberler.com