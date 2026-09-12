Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor

Düğün salonunda kaydedilen ve kısa sürede çok sayıda izlenme alan görüntülerde, bir gelinin nikah veya eğlence sırasında eşinin yanına yaklaşarak sohbet eden kadını fark ettiği anlar yer aldı.

"KENDİ DÜĞÜNÜNDE..."

Durumdan rahatsız olduğu gözlenen ve kıskançlığını gizleyemeyen gelin, o anları sosyal medya hesabından "Kendi düğününde eşini kıskanan ilk gelin ben olabilirim" notuyla paylaştı.

Kaynak: Haberler.com