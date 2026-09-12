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Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi

Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktörlük için gündemine aldığı öne sürülen Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. İspanyol teknik adam, bu sezon herhangi bir takım çalıştırmayacağını duyurdu.

  • Pep Guardiola, bu sezon teknik direktörlük yapmayacağını ve 2026-2027 sezonunda herhangi bir takımın başına geçmeyeceğini açıkladı.
  • Trabzonspor'un Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği ve İspanyol çalıştırıcıya sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
  • Fatih Tekke'nin karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından Trabzonspor takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Yurt dışı basınında bordo-mavililerin Pep Guardiola için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

IndyKaila News'in haberinde Trabzonspor yönetiminin, Manchester City'nin eski teknik direktörü Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği ve İspanyol çalıştırıcıya cazip bir sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

GUARDIOLA KARARINI VERDİ

Trabzonspor ile adının anılmasının ardından Guardiola'dan geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanyol teknik adam, bu sezon teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı. Böylece Guardiola'nın 2026-2027 sezonunda herhangi bir takımın başına geçmeyeceği belli oldu.

TRABZONSPOR YENİ HOCASINI ARIYOR

Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından Trabzonspor'da takım geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edilmişti. Bordo-mavililer yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken Guardiola'nın bu sezon takım çalıştırmama kararı, Trabzonspor'la ilgili ortaya atılan iddianın ardından dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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