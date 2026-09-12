Ebola kabusu büyüyor! 7 bini aşkın vaka, 3 bin 398 can kaybı

Ebola kabusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdürüyor. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı son veriler, salgının ulaştığı boyutu ortaya koydu.

7 BİN 22 EBOLA VAKASI DOĞRULANDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (INSP) verilerine göre ülkede 7 bin 22 Ebola vakası doğrulandı. Salgın nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 398 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 1671 kişi ise iyileşti. Son verilere göre salgındaki ölüm oranı yüzde 48,4 olarak kayıtlara geçti.

EBOLA 62 BÖLGEYE YAYILDI

Ebola vakaları ülkenin farklı noktalarında görülmeye devam ediyor. Virüsün Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Bas-Uele ve Güney Ubangi eyaletlerine bağlı toplam 62 bölgeye yayıldığı belirtildi. Açıklanan rakamlar, salgının yalnızca başladığı bölgeyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

SALGIN 15 MAYIS'TA İLAN EDİLDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün açıklanmasının ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edildi. Sağlık yetkilileri, mayıs ayında ortaya çıkan "Bundibugyo" Ebola varyantına karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.

EBOLA İLK KEZ 1976'DA ORTAYA ÇIKTI

Kanamalı ateşe yol açabilen Ebola virüsü, ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Hastalık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgının Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlaması nedeniyle adını bu nehirden aldı.

BATI AFRİKA'DA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden geniş çaplı bir sağlık tehdidine dönüştü. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı. Bu dönemde 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki mevcut salgında ise vaka sayısının 7 bini aşması ve ölüm oranının yüzde 48,4'e ulaşması dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com