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Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU’nun Gerede ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU'nun Gerede ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Kısa sürede tesisi saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Atık malzemelerin depolandığı alanı kaplayan yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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