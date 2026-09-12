Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası

Sansasyonel paylaşımlarıyla tanınan Rus reality şov yıldızı Anastasia Bragina, Moskova sokaklarında çıplak dolaşarak canlı yayın yaptığı geekçesiyler üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 yaşındaki Bragina, Vladimir Putin yönetiminin pornografi ve yetişkin içeriklere yönelik baskılarını artırdığı bir dönemde gerçekleştirdiği olaylı yayın nedeniyle mahkemelik oldu. Genç fenomen, milyonlarca kişinin izlediği canlı yayın sırasında Moskova sokaklarında tamamen çıplak şekilde dolaşmıştı.

Bragina, yaptığı eylemi savunarak amacının “tüm sınırlamalardan kurtulmak” olduğunu söyledi. Ancak olayın ardından Rus yetkililerin tepkisi gecikmedi.

Daha önce popüler reality şov Dom-2'da yarışan Bragina, Rusya'nın OnlyFans gibi Batılı platformlara yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında pornografi suçlamalarıyla karşı karşıya kalan influencerlardan biri oldu.

Mahkeme tarafından verilen üç yıllık hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Böylece Bragina'nın doğrudan cezaevine gönderilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Kararın ardından konuşan Bragina, geçmişte yaptığı davranışları artık daha farklı değerlendirdiğini söyledi. “Eskiden olayları çok hafife alırdım ancak artık daha ayakları yere basan biriyim ve her hatanın bir sorumluluğu olduğunu anlıyorum” diyen genç kadın, önümüzdeki yıllarda hayatını değiştirmek istediğini belirtti.

Bragina ayrıca evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini ifade ederek, “Bir erkekle tanışıp aile kurmak istiyorum. Anne olmak istiyorum” dedi.

Bragina hakkında şikâyette bulunan Rus yetkili Ekaterina Mizulina ise genç fenomeni çocuklara uygunsuz içerik göstermekle suçladı ve sosyal medya faaliyetlerini sert şekilde eleştirdi.

Rusya'da internet içeriklerine yönelik denetimler artarken, hukuk uzmanları benzer soruşturmaların daha fazla influencerı kapsayabileceği konusunda uyarıyor.