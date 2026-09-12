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Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
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Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki ekranda dönen cinsel içerikli görüntülere tepki yağdı. Görüntülerin 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarı'nda spermiyogram tetkiki için kullanılan özel odada yer aldığını belirten hastane yönetimi, uygulamanın tıbbi bir süreç olduğunu bildirerek alanın erişim koşullarının yeniden gözden geçirildiğini duyurdu.

  • Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi, sosyal medyada tepki çeken görüntülerin spermiyogram tetkiki kapsamında numune verme odasında hastalara izletildiğini doğruladı.
  • Hastane yönetimi, söz konusu odanın hastanenin genel kullanım alanlarından bağımsız, iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılabilen, kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir alan olduğunu belirtti.
  • Hastane yönetimi, hasta mahremiyetinin korunması amacıyla ilgili alanın kullanım ve erişim koşullarının yeniden gözden geçirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çekilen ve sosyal medyada tepki toplayan görüntülere ilişkin hastane yönetiminden açıklama geldi. Yönetim, görüntülerin spermiyogram tetkiki kapsamında numune verme odasında hastalara izletildiğini doğrulayarak alanın hasta mahremiyetine uygun düzenlendiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çekilen görüntüler, kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine hastane yönetimi yazılı bir açıklama yaparak konunun tıbbi boyutuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"ÖZEL BİR ALANDIR"

Açıklamada, söz konusu görüntülerin yayınlandığı alanın Androloji Laboratuvarı bünyesinde yer aldığı belirtilerek uygulamanın tıbbi bir süreç olduğu ifade edildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Habere konu olan yer, Düzce ilinde tek olan ve yaklaşık 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarımız bünyesinde, spermiyogram tetkiki kapsamında numune verilmesi amacıyla kullanılan özel bir alandır. Tüp bebek (IVF) ve androloji laboratuvarlarında numune verme sürecinde görsel uyaranlardan yararlanılması, hastaların numune verme sürecini desteklemek amacıyla başvurulan klinik uygulamalar arasında yer almaktadır."

"MAHREMİYET" VURGUSU 

Odanın hastanenin genel kullanım alanlarından tamamen izole olduğu ve üçüncü şahısların erişimine kapalı tutulduğu vurgulanan açıklamada, değerlendirmelerin tıbbi bağlamından koparıldığı kaydedildi: "Söz konusu oda; hastanenin genel kullanım alanlarından bağımsız, iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılabilen, kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir alandır. Odada bulunan materyaller yalnızca spermiyogram tetkiki kapsamında ve kişisel kullanım amacıyla bulundurulmakta olup üçüncü kişilerin erişimine açık değildir. Dolayısıyla habere konu görüntülerin, kullanım amacı ve bulunduğu alanın niteliğinden bağımsız değerlendirilmesi, uygulamanın tıbbi bağlamının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, hasta mahremiyetinin korunması amacıyla ilgili alanın kullanım ve erişim koşulları yeniden gözden geçirilmiş, gerekli tedbirler alınmıştır."

Kaynak: Haberler.com
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