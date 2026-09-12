Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Kadıköy'de trafik seyrinde iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen şahıs, cebinden bir kimlik çıkardı.

"NE YAZIYOR BURADA?" DİYEREK SALDIRDI

Kimliği karşı tarafa gösteren saldırgan, "Ne yazıyor burada?" diye bağırdıktan hemen sonra diğer sürücüye yumruk attı. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından anbean kayıt altına alındı.

EMNİYET VE BAKANLIĞA ÇAĞRI

Olay anına ilişkin görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyerek, kural tanımaz şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin derhal başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com