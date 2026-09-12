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Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti Haber Videosunu İzle
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
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Hastanede Türkçe dil seviyesi yetersiz olan doktor ile kendisini anlatamayan hasta arasında çıkan tartışma karakolda bitti.

Hastanede sağlık hizmeti almak isteyen bir hasta ile görevli hekim arasında iletişim sorunu nedeniyle gerginlik yaşandı. İddiaya göre, muayene için odaya giren hasta, derdini anlatmaya çalıştığı doktorun kendisini anlayamaması üzerine tepki gösterdi.

TARTIŞMA KORİDORA TAŞINDI

Muayene odasında başlayan anlama sorunu kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Hastane koridorlarına taşan ve seslerin yükseldiği gerginlik, çevredeki vatandaşlar ve görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Kadının odadan çıkarken "Yabancı yabancı doktorları almışlar hastanelere, dinlemeyi dahi bilmiyorlar" dediği duyuldu. 

ŞİKAYETÇİ OLDULAR 

Herhangi bir fiziksel arbedenin yaşanmadığı olay, tarafların karşılıklı geri adım atmaması üzerine emniyete taşındı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Bircan:

Bildiğim kadarıyla bir haberin içeriğinde olayın geçtiği yer de belirtilir. Bu haber biraz sarı çizmeli Mehmet ağa olmuş.O?

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