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Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
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Sağanak, fırtına, dolu... Meteorolojinin öncesinde uyardığı Çanakkale ve Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin bir köyünde yıldırım düşen cami minaresi yıkılırken, Bursa'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale ve Bursa'da etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücülerin ilerleyemediği Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranda tentesi ve yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Bursa'da ise bir evin çatısı uçtu.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde birçok ilde etkili oldu

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sırlarında sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasına ait tente yıkıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde birçok ilde etkili oldu

YILDIRIM DÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2'ye ayrıldı.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde birçok ilde etkili oldu

BURSA'DA SAĞANAK CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmurda, Uludağ eteklerinden gelen sel suları kenti adeta göle çevirdi. Tafik durma noktasına gelirken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro, iş yeri ve binaların altına sığındı.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam

Çanakkale Fırtına Bursa Cami

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