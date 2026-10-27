Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan Kerim Erişmiş, mesleğini bırakıp yöneldiği tarımda kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasadına başladı. Geçen yıl 20 kilogram yumruyla deneme üretimine başlayan Erişmiş, bu yıl 50 kilogram daha ekerek yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı. Hasadın 15 gün daha sürmesi bekleniyor.
- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kerim Erişmiş, esnaflığı bırakarak Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazide kilogramı 900 bin ile 1 milyon lira arasında satılan safran üretimine başladı.
- Erişmiş, geçen yıl 20 kilogram safran yumrusuyla başladığı üretimde bu yıl 50 kilogram daha ekerek yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı.
- Yaklaşık bir haftadır süren safran hasadının 15 gün daha devam etmesi bekleniyor; çiçekler kalite kaybını önlemek için güneş vurmadan sabah erken saatlerde toplanıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra mesleğini bırakarak tarıma yönelen Kerim Erişmiş, kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasadına başladı.
2 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 70 KİLO YUMRU
İlçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde üretim yapan Erişmiş, safranın yanı sıra salep ve sarımsak da yetiştiriyor. Geçen yıl deneme amacıyla 20 kilogram safran yumrusuyla üretime başlayan Erişmiş, bu yıl çocuklarının da desteğiyle 50 kilogram daha ekerek diktiği yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı. Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan safranın hasat mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.
GÜNEŞ VURMADAN TOPLANIYOR
Hasadın yaklaşık bir haftadır devam ettiğini belirten Kerim Erişmiş, sürecin 15 gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti. Çiçeklerin kalitesini korumak için erken saatlerde toplanması gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Geçen yıl 20 kilogram yumruyla başladık, bu yıl 50 kilogram daha ekledim. Şu anda yaklaşık 70 kilogram safran yumrumuz var. Hasadımız yaklaşık 15 gün daha devam edecek. Çiçekleri sabah erken saatlerde toplamak zorundayız. Güneş ışınları vurduğunda kalitesi düşebiliyor" dedi.
İSTEYEN HERKESE DESTEK SÖZÜ
Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı desteklerle üretimini geliştirdiğini belirten Erişmiş, safranın bölgede önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini ifade etti. Yüksekova ve Hakkari genelinde bu ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa elimden geldiğince destek olurum" diye konuştu.
Öte yandan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Erişmiş'in arazisini ziyaret ederek üretim ve hasat süreci hakkında incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.