Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi

Bir müzik öğretmeninin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle öğrencileriyle hazırladığı özel koreografi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Performans videosunun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında tartışma başladı.

Hazırlanan koreografiye ilişkin bir kesim kullanıcı "Gayet güzel olmuş" yorumunda bulunarak öğretmenin emeğini ve çalışmayı takdir etti. Buna karşılık çalışmayı anma ruhuna uygun bulmayan diğer bir kesim ise "Allah akıl fikir versin" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com