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Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi

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Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Haber Videosunu İzle
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
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Bir müzik öğretmeninin öğrencileriyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırladığı özel koreografi, sosyal medyada takdir toplayanlar ile sert eleştirilerde bulunanları karşı karşıya getirdi.

Bir müzik öğretmeninin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle öğrencileriyle hazırladığı özel koreografi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Performans videosunun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında tartışma başladı.

Hazırlanan koreografiye ilişkin bir kesim kullanıcı "Gayet güzel olmuş" yorumunda bulunarak öğretmenin emeğini ve çalışmayı takdir etti. Buna karşılık çalışmayı anma ruhuna uygun bulmayan diğer bir kesim ise "Allah akıl fikir versin" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bence bu kadar uğraşla, bu kadarritüele gerek yok. celal şengör gibi isteyen direk ''secde etsin'' heykel önünde. ama istemeyene de hiçbir şey dayatılmasın. bu tamamen vicdan, inanç, istek işi olmalı

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