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Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

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Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu Haber Videosunu İzle
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
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Serenay Sarıkaya, spor salonundaki yoğun antrenmanının ardından yerde uzandığı anı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Look like an angel. God bless, mashallah" notuyla antrenmanın nasıl sona erdiğini gösterdi.

Serenay Sarıkaya’nın spor salonunda çekilen karesi dikkat çekti. Siyah spor kıyafetleriyle yerde uzanan oyuncunun görüntüsüne, “Look like an angel. God bless, mashallah” notu eklendi.

“MELEK GİBİ GÖRÜNÜYORSUN”

Spor salonunda yerde uzanan Sarıkaya’nın fotoğrafına “Melek gibi görünüyorsun. Allah seni korusun, maşallah” mesajı eklendi.

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