Gaziosmanpaşa'da minibüs kaldırıma daldı! Çocuklarını kenara iterek kurtaran anne hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da minibüs kaldırıma daldı! Çocuklarını kenara iterek kurtaran anne hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gaziosmanpaşa'da okuldan aldığı 2 çocuğuyla kaldırımda yürüyen 41 yaşındaki Canan Erdoğan, iddiaya göre aşırı hızla gelen minibüsün üzerlerine geldiğini son anda fark etti. Çocuklarını kenara iterek kurtaran Erdoğan, devrilen minibüsün altında kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
- Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Canan Erdoğan (41) ve iki çocuğunun üzerine minibüs devrildi.
- Erdoğan, üzerlerine gelen minibüsü fark ederek çocuklarını kenara itti; çocuklar kurtulurken kendisi minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.
- Hastaneye kaldırılan Canan Erdoğan hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.
SON ANDA ÇOCUKLARINI KENARA İTTİ
Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan'a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan'ın üzerine devrildi.
MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI
Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan'ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇOCUKLAR KURTULDU, ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.