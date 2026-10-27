Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcularının yanı sıra teknik heyetlerin de dahil olduğu olaylarda oyuncular arasında fiziksel müdahaleler yaşandı. Karşılaşmanın ardından verilen kırmızı kartlar ve olası disiplin cezaları dikkat çekti.

DERBİ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında tartışma çıktı. Kerem'in Sallai'nin üzerine yürümesiyle yükselen tansiyonu düşürmek için diğer futbolcular ve teknik ekipler araya girdi.

Ancak saha içindeki gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

ABDÜLKERİM VE BROWN BİRBİRİNİ YERE DÜŞÜRDÜ

İki futbolcu arasındaki kavga sırasında Brown ve Abdülkerim birbirlerini yere düşürdü. Yerde de devam eden gerginliğe diğer oyuncular müdahale ederek ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Yaşanan olayların ardından hakem, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai'ye sarı kart gösterirken Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

10 MAÇA KADAR CEZA ALABİLİRLER

Derbi sonrası yaşanan kavganın disiplin boyutu da merak konusu oldu. Brown ve Abdülkerim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) hangi gerekçeyle sevk edileceği, alabilecekleri cezayı belirleyecek.

İki futbolcunun "saldırı" eylemi nedeniyle sevk edilmeleri halinde 5 ila 10 maç, "kavga" nedeniyle sevk edilmeleri halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Olası cezaların netleşmesinde hakem ve temsilci raporları ile disiplin kurulunun değerlendirmesi belirleyici olacak.

ABDÜLKERİM: VİDEOYU İZLERSENİZ GÖRÜRSÜNÜZ

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diyerek kavganın başlangıcına ilişkin görüntülere işaret etti.

ARCHIE BROWN'DAN SERT SÖZLER

Fenerbahçeli Archie Brown ise kavganın ardından boynundaki izleri göstererek Abdülkerim Bardakcı'ya tepki gösterdi. İngiliz futbolcu, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu, ben de Guendouzi'yi savundum. Ve benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı!" ifadelerini kullandı. Brown ayrıca Galatasaraylı futbolcuları saç çekmek ve tırmalamakla suçladı.

GÖZLER HAKEM RAPORUNA ÇEVRİLDİ

Derbinin ardından yaşanan kavganın yankıları sürerken iki futbolcunun alacağı olası cezalar merakla bekleniyor. Özellikle Brown ve Abdülkerim'in birbirlerini yere düşürdüğü görüntülerin disiplin değerlendirmesinde nasıl ele alınacağı önem taşıyor. Hakem raporunun ardından yapılacak sevkler ve PFDK'nın vereceği karar, iki oyuncunun kaç maç forma giyemeyeceğini ortaya koyacak.

İlgili Haberler