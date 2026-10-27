Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Bursa'nın İznik ilçesinde son iki yılda etkili olan kuvvetli yağışlar zaman zaman sel ve taşkınlara neden olurken, halk arasında "Kuru Dere" olarak bilinen dere yatakları bile dolup taştı. Bursa ve İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında yağışlarla birlikte önemli artışlar yaşanmasına rağmen İznik Gölü'nün çekilmeye devam etmesi vatandaşlar arasında merak ve endişeye yol açtı.

GÖLÜN TABANINDA ÇATLAK MI VAR?

Yoğun yağışlara rağmen göl seviyesinin toparlanmaması üzerine bazı vatandaşlar "Acaba İznik Gölü'nün tabanında bir çatlak mı var sular yer altına mı gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi. Yetkililerden gerekli açıklama beklenirken, turizm işletmecisi Bekir Uslu, "İznik Gölü kenarında 20 yılı aşkındır işletmecilik yapıyorum. Son 2 yıldır dehşet bir yağış oldu dere yatakları doldu taştı. Yıllardır su olmayan ve kuru dere olarak adlandırılan kuru dere bile doldu taştı. Bundan farklı olarak Bursa ve İstanbul'da bütün barajlar doldu taştı. Buna rağmen bizim İznik Gölü çok geride kaldı bilim adamlarından yanıt bekliyoruz. Bunu açıklarsalar çok memnun oluruz. Kuraklıktan ziyade bazı tanıdıklara ve çevremize sorduğumuzda gölün altında çatlak olduğu söyleniyor ve düşünülüyor. Bu söylentilerle yürümektense yetkililerden bir cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İznik Gölü'ndeki su kaybının nedenleri gündeme gelirken, vatandaşların dile getirdiği çatlak iddiasının herhangi bir bilimsel bulguyla doğrulanmış olmadığına dikkat çekiyor. Gölü besleyen su kaynakları, tarımsal sulama, sanayi faaliyetleri, yeraltı suyu kullanımı ve buharlaşma gibi etkenlerin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiği belirtiliyor. Bölgenin tarımı, turizmi ve doğal yaşamı açısından hayati öneme sahip İznik Gölü'nün geleceği için yetkililerden bilimsel verilere dayalı açıklama bekleniyor. Derelerin taştığı sellerin yaşandığı bir dönemde İznik Gölü neden hala çekiliyor? Vatandaşların gündeme getirdiği göl tabanında çatlak olabileceği iddiasının bilimsel bir karşılığı var mı? Bu soruların yanıtlanması, kamuoyundaki endişelerin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor.

BU SULAR NEREYE GİDİYOR?

İznikli vatandaş Esin Ören ise, "Çocukluğumuzda İznik Gölü çok güzeldi. Doya doya yüzüyorduk. Ama şimdi nerede yüzeceğimizi de bilemiyoruz. Onca yağıştan sonra bu sular nereye gidiyor anlamış değiliz. Ben torunumu nerede yüzdüreceğim, yüzdürecek yer yok. Bu suyun nereye gittiğini yetkililer bize açıklasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı