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Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı

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Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı Haber Videosunu İzle
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacak. İki isim hakkında en az 10'ar yıl hapis cezası istenirken Saran'ın adliyeye girişinde çekilen görüntüler de dikkat çekti. Bıyık bırakarak imaj değiştiren Saran'ın yeni halini görenler şaşkınlık yaşadı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci, haklarındaki uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, iki isim "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanacak.

HER İKİ İSİM İÇİN EN AZ 10 YIL HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın ilk duruşmasında sanıkların haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarının alınması bekleniyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Saran ile Cebeci arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dava dosyasına dahil edildi. Söz konusu mesajların yalnızca uyuşturucu kullanımına ilişkin olmadığı, aynı zamanda uyuşturucu madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edildi.

SARAN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'dan alınan saç örneklerinde yapılan kokain testinin pozitif sonuç verdiği belirtilmişti. Savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Saran, test sonucunun başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştiricilerden kaynaklanmış olabileceğini savunmuştu. Saran, 20 Aralık 2025 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CEBECİ 4 AYDAN FAZLA CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Aralık 2025'te tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan 2026 tarihine kadar cezaevinde kalmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Cebeci, cep telefonunu şifresiyle birlikte yetkililere teslim etmişti. İfadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden Cebeci, uyuşturucu madde sattığı yönündeki suçlamaları ise reddetmişti.

GÖZLER İLK DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayacak yargılamada, iki sanığın savunmaları ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor. Mahkemenin duruşma sonunda vereceği ara karar da merakla bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

aşkı hattı cinselliği bile değersizleştirdiler. adam, kadına yanında başkalarını da getir hepinize yeterim diye mesaj atmıştı. bu nasıl seviyesizlik laa... insana yakışmaz bu başka bişey olmaya da gerek yok

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