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Gaziantep Nizip'te meydan kavgası kamerada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Gaziantep Nizip'te meydan kavgası kamerada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Gaziantep Nizip'te 24 Ekim akşamı çocuklar arasında başlayan kavgaya ailelerin katılmasıyla çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Daha sonrasında büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olay, 24 Ekim günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen yakınları tarafından defnedildi.

Meydan kavgası kamerada: Kadınlar saç saça, erkekler ise yumruk yumruğa birbirine girdi

Sokakta çocuklar arasında başlayan kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk etapta çocuklar arasında başlayan kavgaya ilk etapta kadınların ve daha sonrasında ise erkeklerin dahil olma ve sokakta meydan muharebelerini aratmayan anlar saniye saniye yer aldı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturmanı ve mahalledeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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