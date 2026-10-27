Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip istediği sonucu alamazken kaleci Ederson'un performansı dikkat çekti.

Galatasaray'ın hücum hattı karşısında zorlu anlar yaşayan Ederson, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Brezilyalı kaleci, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı. Özellikle Galatasaray'ın farkı artırmak için geliştirdiği ataklarda yaptığı müdahalelerle daha farklı bir skorun ortaya çıkmasını engelledi.