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Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

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Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
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Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Ederson, performansıyla öne çıktı. Derbiyi 6 kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, takımının daha farklı bir skorla yenilmesini önledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'un performansına övgüler yağdırırken "O olmasa tarihi fark yiyecektik" yorumları yaptı.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe kalecisi Ederson, Galatasaray karşılaşmasını 6 kurtarışla tamamladı.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Ederson'un performansını överek onun olmaması halinde daha farklı bir skorun ortaya çıkacağını savundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip istediği sonucu alamazken kaleci Ederson'un performansı dikkat çekti.

EDERSON'DAN 6 KRİTİK KURTARIŞ

Galatasaray'ın hücum hattı karşısında zorlu anlar yaşayan Ederson, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Brezilyalı kaleci, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı. Özellikle Galatasaray'ın farkı artırmak için geliştirdiği ataklarda yaptığı müdahalelerle daha farklı bir skorun ortaya çıkmasını engelledi.

"O OLMASA TARİHİ FARK YİYECEKTİK"

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçeli taraftarların övgüsünü alan isim Ederson oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı kalecinin performansını överken "O olmasa tarihi fark yiyecektik" yorumlarıyla takımın savunmadaki eksiklerine dikkat çekti.

Ederson'un yaptığı 6 kurtarış, mağlubiyete rağmen karşılaşmanın öne çıkan bireysel performanslarından biri olarak değerlendirildi.

MAĞLUBİYETİN ARDINDAN TEK TESELLİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrılması taraftarları üzerken Ederson'un performansı teselli oldu. Brezilyalı file bekçisi, kalesinde iki gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

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