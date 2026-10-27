Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle itmesi ve başka bir polisle tartışması dikkat çekti. Yaşanan görüntüler tepkilere neden oldu.
- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.
- Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
- Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle itti ve başka bir polisle tartıştı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından futbolcular arasında tansiyon yükselirken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın polis ekipleriyle yaşadığı tartışma öne çıktı.
POLİS EKİPLERİ SAHAYA MÜDAHALE ETTİ
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde yaşanan gerginliği yatıştırmak isteyen Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, futbolcuları sakinleştirmek için müdahalede bulundu.
MERT HAKAN YANDAŞ POLİSİ İTTİ
Bu sırada Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği görüldü. Deneyimli futbolcu, ardından başka bir polis memuruyla da hararetli bir tartışma yaşadı.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Derbinin ardından yaşanan olaylarda Mert Hakan Yandaş'ın polis memuruna yönelik hareketi tepki çekti. Saha içindeki gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.