Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından futbolcular arasında tansiyon yükselirken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın polis ekipleriyle yaşadığı tartışma öne çıktı.

POLİS EKİPLERİ SAHAYA MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde yaşanan gerginliği yatıştırmak isteyen Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, futbolcuları sakinleştirmek için müdahalede bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ POLİSİ İTTİ

Bu sırada Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği görüldü. Deneyimli futbolcu, ardından başka bir polis memuruyla da hararetli bir tartışma yaşadı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Derbinin ardından yaşanan olaylarda Mert Hakan Yandaş'ın polis memuruna yönelik hareketi tepki çekti. Saha içindeki gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com