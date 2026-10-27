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Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

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Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle itmesi ve başka bir polisle tartışması dikkat çekti. Yaşanan görüntüler tepkilere neden oldu.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.
  • Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
  • Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle itti ve başka bir polisle tartıştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından futbolcular arasında tansiyon yükselirken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın polis ekipleriyle yaşadığı tartışma öne çıktı.

POLİS EKİPLERİ SAHAYA MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde yaşanan gerginliği yatıştırmak isteyen Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, futbolcuları sakinleştirmek için müdahalede bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ POLİSİ İTTİ

Bu sırada Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği görüldü. Deneyimli futbolcu, ardından başka bir polis memuruyla da hararetli bir tartışma yaşadı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Derbinin ardından yaşanan olaylarda Mert Hakan Yandaş'ın polis memuruna yönelik hareketi tepki çekti. Saha içindeki gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Kılıç:

Gece bu mert hakanı polis nezarete almalıydı geceyi orda geçirip yarın elleri baglı savcı karşısına cıkarilmaliydi bu görüntü herkeze örnek olup kimse polise müdahale yapılamayacağını öğrenmeli herkese örnek olmalıydı ama genede geç deyil bu yapılmalı

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Haber YorumlarıHAKAN CEYLAN:

Geldiği yere dönmek istiyo bence. Polisin itmesi farklı olur biri şuna anlatsın.

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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

Birilerine ona buna saldırması için milyon dolar ödeyip kapıya bağlamaya hiç gerek yok, o işi bir kemik bir kap mama için yapan çooookkkkk .......t var ülkede TÜRK POLİSİNE EL KALDIRAN ...TTİR

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Haber YorumlarıFatma123456:

Hadsiz mert sen kimsin hayırdır ?

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Haber YorumlarıSoner kılıç:

Emniyet mensubuna bunu nasıl yapabiliyor bu kim ki buna acil dava açılmalı gerekli cezayı almalı

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