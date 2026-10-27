Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünal Peynircilik'in kurucusu ve iş insanı Adnan Sungur'un babası Ünal Sungur hayatını kaybetti. Vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğan Sungur için şirket tarafından taziye mesajı yayımlandı. Ünal Sungur'un cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Malkara Kocaağaçlar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
- Ünal Peynircilik'in kurucusu Ünal Sungur hayatını kaybetti.
- Ünal Sungur, iş insanı Adnan Sungur'un babasıydı.
- Sungur'un cenazesi Malkara Kocaağaçlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Ünal Peynircilik'in kurucusu ve iş insanı Adnan Sungur'un babası Ünal Sungur hayatını kaybetti. Sungur'un vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, şirket tarafından yayımlanan taziye mesajında duyulan derin üzüntü dile getirildi.
ÜNAL PEYNİRCİLİK AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Ünal Peynircilik'in kurucusu ve ailenin büyüğü Ünal Sungur'un hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. İş insanı Adnan Sungur'un babası olan Ünal Sungur'un vefatının ardından Ünal Peynircilik ailesi tarafından taziye mesajı yayımlandı.
Mesajda, şirketin kurucusu Sungur'un kaybından duyulan derin üzüntü ifade edilirken, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Ünal Sungur için cenaze töreni düzenlendi. Sungur'un cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Malkara Kocaağaçlar Camisi'ne götürüldü.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sungur'un naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Ünal Sungur'un vefatı, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.