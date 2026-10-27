Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

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Genç bir kız, yolda yürüdüğü sırada akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir şahsın sözlü tacizine uğradı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kız, yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde şahsın genç kızın peşinden gelerek "İnşallah benim karım olursun", "İnşallah nikahlı karım olursun" dediği duyuldu. Ne uğradığını şaşırarak büyük panik yaşayan genç kız ise "Ödüm patladı" diyerek duruma tepki gösterdi. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kaynak: Haberler.com