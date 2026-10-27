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Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...

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Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip... Haber Videosunu İzle
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...
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Sokakta yürüdüğü sırada akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın "İnşallah nikahlı karım olursun" diyerek üstüne yürüdüğü genç kız, "Ödüm patladı" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

Genç bir kız, yolda yürüdüğü sırada akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir şahsın sözlü tacizine uğradı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kız, yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde şahsın genç kızın peşinden gelerek "İnşallah benim karım olursun", "İnşallah nikahlı karım olursun" dediği duyuldu. Ne uğradığını şaşırarak büyük panik yaşayan genç kız ise "Ödüm patladı" diyerek duruma tepki gösterdi. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMete Doğaner:

bu herifi karisi yapacak babayiğit yok mu?

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Haber Yorumlarımehmet.kaya8427:

ramazan rahat dur????

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Haber Yorumlarızeki:

tiktoktan instigramdan bulduğu videoları alıp burada haber diye paylaşıyorsunuz. Olay nerede olmuş onuda bulup paylaşın bari

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